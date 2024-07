Junge Lenkerin (18) krachte mit Auto gegen Baum

Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land kam dabei mit ihrem Auto von der Straße ab und kollidierte mit dem nächstgelegenen Baum. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich an der Front und an der Fahrertür beschädigt. Ebenso konnten Beschädigungen am nächstgelegenen Baum und an einer dort befindlichen Hecke festgestellt werden. Die ansprechbare Lenkerin konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die junge Frau wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend mit einer Kopfverletzung in das Krankenhaus Steyr verbracht. Die Unfalllenkerin konnte bisher keine Angaben zum Unfallhergang machen.