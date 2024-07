Schlagstock-Attacke an der Seepromenade: Polizei sucht nach Zeugen

Am Abend

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 16:12 / ©Fotolia-pattilabelle

Am Freitag, 19. Juli 2024 um 20.32 Uhr kam es in Bregenz bei der Seepromenade, auf Höhe der Beachbar, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Nach anfänglichen gegenseitigen Faustschlägen zückte einer der Beteiligten einen Schlagstock und schlug damit gegen den Kopf von zwei Personen.

Zeugen gesucht

Die Beteiligten erlitten dadurch jeweils eine Rissquetschwunde am Kopf. Alle Beteiligten verließen in weiterer Folge die Tatörtlichkeit, drei Personen konnten im Rahmen der Fahndung angehalten und ausgemittelt werden. Allfällige Zeugen der Vorfalles sowie der vierte Beteiligte werden ersucht sich mit der Polizeiinspektion Bregenz in Verbindung zu setzen.

Kontakt der Polizeiinspektion Bregenz Telefonnummer: +43 (0) 59 133 8120

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.07.2024 um 16:18 Uhr aktualisiert