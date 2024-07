Herzklopfen garantiert: Steirische Frauen auf Partnersuche im TV

Am Montag, dem 22. Juli 2024, um 20.15 Uhr ist es wieder soweit: Nina Horowitz begleitet in der dritten Folge der beliebten Sendung „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ sechs Singles aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark auf ihrer Suche nach der großen Liebe.

Waltraud: Romantik und Lebensfreude

Waltraud, 81, Verkäuferin aus der Steiermark, hält sich nicht lange mit Smalltalk auf. „Wenn man zusammen essen geht, man an einem schön gedeckten Tisch mit Kerzenlicht sitzt, mit Blumen oder ganz leiser Musik, das ist für mich Erotik. Es gibt so viele Möglichkeiten, erotisch zu sein und das gehört auch zum Leben dazu.“ Unverzichtbar ist für sie auch ihre große Leidenschaft, Fußball! Mit Nina Horowitz erinnert sie sich an ihre schönsten Erlebnisse im Stadion und erzählt, wie viel Fußball und Romantik in einem Match sein können: „Am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist und man am Fußballfeld noch die letzten Sonnenstrahlen sieht, das ist wunderschön! Das möchte ich noch einmal erleben! Aber zu zweit!“ Neben romantischen Fußballabenden darf sich Waltrauds neuer Partner auch auf entspannte und lustige Heurigen- und Konzertbesuche freuen. Die steirische Frohnatur kann über sich selbst lachen und liebt es, sich im Fasching lustig zu verkleiden: „Einmal bin ich ein Katzerl, einmal bin ich ein Haserl, einmal ein Mauserl, immer was Lustiges. Einmal im Jahr muss das sein.“ Will ein Herr aber einziehen, gibt es von Waltraud die rote Karte, weil: „Zusammenwohnen möchte ich nicht mehr. Jeder hat seine Eigenschaften und wir beide sollen so bleiben, wie wir sind. Aber schöne Stunden verbringen, das wäre wunderschön!“

Christl: Glitzer, Glamour und die Suche nach dem Traummann

Christl, 66 Jahre, Raumpflegerin i. R. aus der Steiermark, begibt sich mit Nina Horowitz in die schillernde Welt der Liebe. Sie mag Glitzer in jeder Form und Farbe und hat auch „immer etwas Glitzerndes dabei“. Umgeben von Pailletten und funkelndem Allerlei beschreibt sie lachend ihren Traummann: „Er kann jünger sein, zehn Jahre, da weiß ich wenigstens wirklich, dass er fit ist. Aber einen Muskelmann möchte ich nicht. Ich brauch einen Mann zum Anlehnen, ein Baucherl kann er schon haben. Besser ausschauen als ich sollte er nicht“, denn einen schönen Mann hat man nicht für sich allein, lacht Christl. Die Steirerin erzählt, sie habe die „große Liebe noch nicht erlebt“, hat aber eine genaue Vorstellung, wie sie sein sollte: „Er muss mir zeigen, dass er mich gern hat. Wenn wir spazieren gehen, möchte ich Hand in Hand gehen.“ Ein Mann erobert ihr Herz, wenn er nicht nur tanzen kann, sondern auch weiß, wie man die fesche Singledame verwöhnt: „Wenn ich heimkomme und er hat ein Glas Sekt hergerichtet oder Rosenblätter – das wäre toll, das habe ich noch nie erlebt.“ Zwischen Sprudel und Schimmer freut sich Christl auf die Liebe, und zwar nicht irgendeine, sondern die ganz große.

Ein Mix aus Charakteren

Neben den steirischen Damen sind auch vier weitere Singles mit von der Partie. Evi aus Wien, eine 61-jährige Kinderkrankenpflegerin, träumt von einem Mann mit Ausstrahlung. Der 63-jährige Carlos aus Wien, der sich selbst als „Mann der alten Schule“ beschreibt, sucht nach einer weltoffenen und positiven Partnerin. Franz, ein 59-jähriger Verkäufer aus Niederösterreich, hofft auf eine Partnerin für gemeinsame Wanderungen und romantische Zeiten im Grünen. Der 44-jährige Markus aus Wien, ein Lagerist und Hobby-Basketballer, träumt von einer gemeinsamen Zukunft mit Familie und viel Action.

