S-Kurve wird zum Verhängnis: Motorradfahrer prallt gegen Auto

Am Samstag

Am Samstag, 20. Juli 2024 gegen 11.20 Uhr, lenkte eine 17-jährige Österreicherin im Zuge ihrer L-17 Ausbildungsfahrt, ein Auto auf der B176 von St. Johann kommend in Fahrtrichtung Kössen. Zur selben Zeit lenkte ein 63-jähriger deutscher Staatsbürger sein Motorrad auf der B176 in die Gegenrichtung.

Verlor Kontrolle über sein Motorrad

Ersten Erhebungen zufolge verlor der Motorradlenker in einer S-Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam dabei auf die Gegenfahrbahn. Die Fahrzeuglenkerin konnte ihr Auto noch anhalten, ein seitlicher Zusammenstoß mit dem Motorrad konnte jedoch nicht verhindert werden. Der 63-Jährige lenkte das Motorrad über eine abfallende Böschung und kam dort zum Stillstand.

Im Krankenhaus

Der Motorradlenker wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte mit Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol überstellt. Die Auto-Lenkerin sowie ihre Beifahrerinnen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ein durchgeführter Alkomattest mit den Unfallbeteiligten verlief negativ.