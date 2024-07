Wie geht es weiter nach der Schließung des Demenztageszentrums ELISA?

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die Caritas Steiermark das Demenztageszentrum ELISA schließen wird. Diese Entscheidung hat eine breite Diskussion über die Zukunft der Demenztageszentren ausgelöst.

„Wichtige Säulen in der Versorgung und Betreuung“

Gesundheits- und Pflege-Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) äußerte sein Bedauern über die Schließung des Zentrums und hob die Wichtigkeit dieser Einrichtungen hervor: „Die Demenztageszentren sind wichtige Säulen in der Versorgung und Betreuung von demenzerkrankten Personen und eine wichtige Entlastung für pflegende Angehörige“, so Krotzer. Bei seinen Besuchen in den drei bestehenden Demenztageszentren habe er sich von der hochprofessionellen Arbeit der dort tätigen Kollegen und der Wichtigkeit des Angebots überzeugen können.

Finanzielle Schieflage

Bereits im Juli 2020 hatte die Stadt Graz gemeinsam mit den Trägern der Demenztageszentren vor der Einführung eines neuen Normkostenmodells durch das Land Steiermark gewarnt. Auch die KPÖ brachte eine Initiative im Landtag ein, um auf die massiven Verschlechterungen und Verteuerungen aufmerksam zu machen. Das unter der damaligen Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) eingeführte Tarifmodell führte dazu, dass viele Besucher die Demenztageszentren nicht mehr wie gewohnt nutzen konnten und die Träger in eine finanzielle Schieflage gerieten, die sich während der Covid-Pandemie weiter verschärfte, so in einer Presseinformation der Stadt Graz.

Weitere Schritte seien notwendig

Trotz langer Verhandlungen wurden erst im ersten Halbjahr 2024 Nachbesserungen seitens des Landes vorgenommen, so laut der Aussendung. Stadtrat Krotzer betont jedoch, dass weitere Schritte notwendig sind, um den steigenden Bedarf an Plätzen in Demenztageszentren zu decken. „Wir brauchen ein Modell, das Demenztageszentren für Besucherleistbar macht und für Träger dieser Einrichtungen eine Deckung der Kosten sicherstellt!“, erklärte Krotzer. Die Stadt Graz sieht positive Ansätze darin, dass die Tageszentren in die Demenzstrategie des Landes Steiermark aufgenommen werden sollen, und hofft auf konkrete Maßnahmen zur Unterstützung dieser wichtigen Einrichtungen.

Eine Lösung wird gesucht

Die Caritas bemüht sich derzeit, gemeinsam mit den beiden verbleibenden Demenztageszentren (Haus am Ruckerlberg der Diakonie und GGZ), eine gute Lösung für die bisherigen Besucherdes Demenztageszentrums ELISA zu finden. Betroffene und Angehörige können sich bei weiteren Fragen rund um das Thema Pflege an die Pflegedrehscheibe der Stadt Graz wenden.