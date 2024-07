Kärntens Bergretter haben Hochsaison: „Oft sind es einfach Fehltritte“

Allein an den ersten beiden Juli-Wochenenden wurde die Bergrettung Kärnten zu mehr als 40 Einsätzen alarmiert. Dies stellt für die ehrenamtlichen Helfer vor allem an Wochentagen eine große Herausforderung dar. Landesleiter Hannes Gütler erklärt: „Unsere Bergretter sind berufstätig, einige auch im Urlaub. An einsatzreichen Werktagen haben wir oft nur eine beschränkte Mannschaftsstärke zur Abwicklung der Einsätze zur Verfügung.“ Der bisherige Rekordtag sei der 15. Juli gewesen – mit sieben Alarmierungen und teils sehr aufwändigen Einsätzen.

Unfallgründe sind vielfältig: Meist sind es einfach Fehltritte oder Stolpern, die zu Unfällen führen.

Die derzeit auch in den Bergen vorherrschende Hitze führt oft zu Kreislaufproblemen beim Wandern oder in den stark frequentierten Klettersteigen.

Häufig wird zu spät und in der prallen Sonne eingestiegen und die Anstrengung unterschätzt.

Zunehmend verzeichnet die Bergrettung auch Flugunfälle mit Paragleitern.

Die Lawinen- und Hundestaffel hatte einige aufwändige und zeitintensive Personensuchen durchzuführen.

©Bergrettung Villach | Einsatz der Bergrettung Villach. ©Bergrettung Villach | Einsatz der Bergrettung Villach.

Herausforderungen für die Einsatzteams

Nicht immer seien die Einsätze positiv, verlaufen oft sogar mit hohen psychischen Belastungen der Einsatzteams, weiß Gütler. „Wenn Familienangehörige, oft kleine Kinder, von Bergretterinnen betreut werden müssen, während die Verletzten mit dem Hubschrauber geborgen werden, dann ist das herausfordernd und man kann nicht immer gleich wieder in den Alltag umschalten“, so der Landesleiter. Gütler verbindet diese nachdenklichen Sätze mit einem großen Dank an die über tausend Bergretter in Kärnten. Auch den Unternehmen, die ihre Mitarbeiter freistellen und solche Einsätze unterstützen, gilt sein Dank.

Gute Vorbereitung verhindert manche Notlage

Neben einer guten Tourenplanung und Basis-Ausrüstung inklusive Erste-Hilfe-Paket raten die Bergretter für Touren im Sommer übrigens zu einem frühen Start, um der Mittagshitze zu entgehen. „Achtet auf genug Wasser oder isotonische Getränke im Rucksack – ein Schluck mehr schadet nicht!“, heißt es abschließend.

©Bergrettung Spittal-Stockenboi Einsatz der Bergrettung Spittal-Stockenboi.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.07.2024 um 18:14 Uhr aktualisiert