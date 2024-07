Nach heftigen Regenfällen sind Tiroler Straßen wieder befahrbar

Die teils heftigen Regenfälle Freitagabend in Tirol haben zu zahlreichen Murenabgängen vor allem in den Bezirken Innsbruck-Land und Schwaz geführt. Einige Straßen mussten gesperrt werden, es gab keine Verletzten. Bis Samstagabend waren sämtliche Landesstraßen wieder befahrbar. Die Gemeinde Sellrain nahe Innsbruck war etwa während der Nacht nur über das Ötztal erreichbar.

Hauptverbindung Sellraintalstraße und L233 wieder geöffnet

Bereits am Vormittag wurde jedoch die Hauptverbindung über die Sellraintalstraße wieder freigegeben. Am Nachmittag folgte die Oberperfer Landesstraße (L233), teilte das Land mit. Auch im Tiroler Zillertal führten die Niederschläge zu Straßensperren. Während der Nacht musste die Pankrazbergstraße in Fügen nach Fügenberg wegen mehrerer Murenabgänge nach Angaben des Landes gesperrt werden. Diese wurde einspurig freigegeben. Bis dahin war der Ortsteil Hochfügen mit rund 200 Einwohnerinnen und Einwohnern auf dem Straßenweg nicht erreichbar, ein Notweg war aber eingerichtet worden. In Gerlos wiederum kam es zu Überschwemmungen des Mitterhofbachs, der zu kleinflächigen Vermurungen geführt hatte.

Muren blockieren Wattentalstraße

Im nahe gelegenen Wattenberg im Bezirk Schwaz wurde die Wattentalstraße auf einer Länge von mindestens 300 Metern durch Geröll, Schlamm und Bäume verlegt. Auch hier war eine Straßensperre laut Polizei Samstagfrüh noch aufrecht. Am Großvolderberg wurde ein Teil einer Forststraße von einer Mure erfasst, dadurch wurden mehrere Wasserbecken einer Fischzucht durch Schlamm verunreinigt, hieß es. Ob die Fische überlebt hatten, war noch unklar.

Doppelte Murenabgänge in der Axamer Lizum

In der Axamer Lizum (Bezirk Innsbruck-Land) wurde indes eine Mure auf den dortigen Parkplatz gemeldet. Schließlich stellte sich heraus, dass es sich um zwei Murenabgänge handelte – auf den Parkplatz sowie hinter ein Hotel. Verletzt wurde niemand, über Sachschäden gab es vorerst keine Informationen.

Paznauntalstraße kurzzeitig gesperrt

Und auch das Paznauntal im Oberland blieb nicht ganz verschont: Im Gemeindegebiet von See löste sich am späten Nachmittag oberhalb der Paznauntalstraße (B 188) laut Polizei ein Fels und stürzte auf die Fahrbahn. Verletzt wurde auch hier niemand, es entstand lediglich Sachschaden. Rund eine halbe Stunde lang war die Straße komplett gesperrt. (APA; 20.07.2024)