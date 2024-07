70 Feuerwehrkräfte bei Hausbrand in Techelsberg im Einsatz

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Samstag in Techelsberg.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Samstag in Techelsberg.

Aus bislang unbekannter Ursache ist Samstagmittag ein Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Gemeinde Techelsberg ausgebrochen. 70 Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Töschling, Pörtschach, Velden am Wörthersee, Techelsberg und Kerschdorf standen im Löscheinsatz. Dennoch wurde das oberste Stockwerk zur Gänze zerstört. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen bereits.