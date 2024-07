Steiermark punktet mit steigendem Interesse an Luxuswohnungen

Auch 2023 bleibt die Nachfrage nach Luxusimmobilien in Österreich hoch, trotz eines allgemeinen Rückgangs des Immobilienmarktes. Der Luxusimmobilienmarkt, der sich durch exklusive Lagen und hochwertige Ausstattungen definiert, hat sich weiterhin als stabil und attraktiv erwiesen. Dies zeigt sich besonders deutlich in der Steiermark.

Preisentwicklung und Nachfrage 2023

Laut den aktuellen Zahlen von RE/MAX betrug das Gesamtvolumen des Luxusimmobilienmarktes in Österreich 2023 rund 3,06 Milliarden Euro. Im Bundesvergleich zählt die Steiermark zu den günstigeren Bundesländern, weshalb auch weniger Einfamilienhäuser in die Kategorie Luxus fallen. 2023 waren es wie schon im Jahr davor 27. Diese 1,6 Prozent der Einfamilienhaushandelsmenge entspricht jedem 61. gehandeltem Haus. Die steirischen Luxuseinfamilienhäuser wurden 2023 im Durchschnitt um 1,42 Mio. Euro verkauft, also um minus 2,8 Prozent günstiger als 2022. Der Einstieg in die Top-Ten startet mit einem Mindestpreis von 1,18 Mio. Euro. Das ist um minus 19,0 Prozent weniger als 2022. Der Top-Ten-Durchschnitt jedoch liegt mit 2,02 Mio. Euro um plus 6,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. 2023 waren in sechs Bezirken Luxus-Einfamilienhäuser zu finden:13 in der Stadt Graz (2022: 12), neun in Liezen (2022: 10), zwei in Graz-Umgebung (2022: 1) und jeweils ein Luxusobjekt fand sich in Deutschlandsberg (2022: 1), Hartberg-Fürstenfeld (2022: 1) sowie in Leibnitz (2022: 1). Die Preisentwicklung im RE/MAX-Luxury-Preisindex für steirische Einfamilienhäuser zeigt 2023 ein Plus von 13,3 Prozent, nach 10,1 Prozent im Jahr 2022.

Steiermark verzeichnet größten Anstieg bei Luxuswohnungen

Die Steiermark hat 2023 bei der Anzahl an Luxuswohnungen, wie Kärnten, nicht nur als eines von zwei Bundesländern eine Steigerung, sondern auch das größte prozentuale Plus: 81 gehandelte Wohnungen sind um plus 6 Einheiten mehr als 2022 bzw. eine Erhöhung um plus 8 Prozent. 81 Luxuswohnungen bei einem Gesamtmarkt von 5.783 sind 1,4 Prozent bzw. jede 71. Wohnung. Ein Jahr zuvor war es nur jede 98. Die Durchschnittspreise der steirischen Luxuswohnungen lagen 2023 bei 858.331 Euro nach 814.527 Euro (2022) und 710.075 Euro (2021) – ein Plus von 5,4 Prozent gegenüber 2022. Bei den Top-Ten gilt neuerdings ein Mindestpreis über eine Million Euro, genauer gesagt von 1,11 Mio. Euro nach 993.000 Euro (plus 12,2 Prozent) für 2022. Der Durchschnitt der Top-Ten kommt auf 1,36 Mio. Euro (plus 16,5 Prozent) nach 1,17 Mio. Euro (2022) und 1,10 Mio. Euro (2021). Wie schon 2022 war es auch 2023 nur noch in Niederösterreich und Burgenland günstiger.

Beliebte Regionen und Käuferprofile

Der RE/MAX-Luxury-Wohnungspreisindex in der Steiermark ergibt nach plus 10,0 Prozent für 2022/21 diesmal plus 7,6 Prozent, der national vierthöchste Wert nach Salzburg, Oberösterreich und Kärnten. Von 2021 zu 2022 hat sich die Anzahl der Millionen-Wohnungsverkäufe von vier auf acht verdoppelt. Dasselbe Phänomen geschah auch von 2022 zu 2023 mit einer Verdoppelung von acht auf 16. Davon verzeichneten die RE/MAX-Experten 14 (2022: 5) in der Metropole Graz und zwei (2022: 3) beim Schnee, im Bezirk Liezen.

„Graz ist kein klassischer Markt für Luxusimmobilien, da uns die Seen, Schipisten etc. fehlen. Allerdings hat Graz und Umgebung einige schöne Mikrolagen wie zum Beispiel der Rosenberg, Ruckerlberg, Gedersberg, wo man ‚Luxusvillen‘ finden kann“, so Margot Clement. „Das Zielpublikum solcher Villen sind (hauptsächlich österreichische) Unternehmer, Manager und Ärzte. Internationales Publikum findet sich in Graz wenig“.