Moderne Landwirtschaft: Wie Technik den Alltag der Bauern verändert

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 20:07 / ©LK Steiermark/Foto Fischer

In einer Zeit, in der immer weniger Menschen in der Land- und Forstwirtschaft arbeiten, sind digitale Werkzeuge zu einem unverzichtbaren Bestandteil geworden. Diese Technologien tragen nicht nur zur Wirtschaftlichkeit der Betriebe bei, sondern auch zur sicheren Lebensmittelversorgung. Doch wie sieht der Alltag der modernen Landwirtschaft aus? Ein Blick hinter die Kulissen der produzierenden Land- und Forstwirtschaft gibt Aufschluss.

Einblick in moderne Methoden

Unter dem Motto „Wir säen deine Zukunft – deine steirischen Bäuerinnen und Bauern“ findet vom 21. bis 28. Juli die diesjährige Woche der Land- und Forstwirtschaft statt. Diese Veranstaltung zielt darauf ab, die tatsächlichen Bedingungen und Arbeitsweisen in der Landwirtschaft zu zeigen. Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher betont: „Wir zeigen, wie die Land- und Forstwirtschaft wirklich ist, fernab von idyllischen Werbespots. Konkret demonstrieren Bäuerinnen und Bauern, wie sie neue technische Hilfen und Innovationen für eine wettbewerbsfähige, nachhaltige und umweltfreundliche Produktion nutzen.“

Technologischer Fortschritt und Nachhaltigkeit

Die steirische Land- und Forstwirtschaft ist ein zentraler Wirtschaftsmotor, der regionale Wirtschaftskreisläufe in Schwung hält. Trotz eines Rückgangs der landwirtschaftlichen Betriebe steigt die Produktivität stetig. „Während im Jahr 2000 ein Landwirt 61 Steirerinnen und Steirer ernährte, sind es heute bereits 100“, erläutert Titschenbacher. Diese Leistungssteigerung ist nicht zuletzt dem Einsatz moderner Technologien zu verdanken.

Praktische Beispiele aus der Landwirtschaft

Die Digitalisierung hat viele Facetten und bietet zahlreiche Vorteile:

Fütterungs- und Melkroboter: Diese Geräte übernehmen das Füttern und Melken der Tiere, was nicht nur die körperliche Arbeit der Bauern erleichtert, sondern auch die Tiergesundheit durch ständige Überwachung verbessert. Algorithmen werten Veränderungen im Verhalten der Tiere aus und geben frühzeitig Warnsignale bei möglichen Krankheiten. Satellitengesteuerte Spurführung: Diese Technologie ermöglicht eine zentimetergenaue Steuerung von Traktoren bei der Bodenbearbeitung, Aussaat und Pflege. Das reduziert Bodenverdichtung und Erosion und spart gleichzeitig Dünger und Pflanzenschutzmittel. Dynamische Waldtypisierung und Vitalitätsanalysen: Dieses innovative Tool hilft, Wälder klimafit zu halten, indem es die besten Baumarten für zukünftige Generationen identifiziert. Drohnen und Satelliten unterstützen zudem bei der Waldüberwachung und dem frühzeitigen Erkennen von Krankheiten.

Herausforderungen und Perspektiven

Trotz der vielen Vorteile gibt es auch Herausforderungen. Die Anfangs- und laufenden Kosten für neue Technologien sind für viele Landwirte eine Hürde. Dennoch zeigt eine Befragung, dass 68 Prozent der Bauern an Weiterbildungen zu digitalen Technologien interessiert sind, und 59 Prozent wünschen sich persönliche Beratung.