24-Jähriger in Straßwalchen niedergetreten und beraubt

In der Nacht

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 20:33 / ©Spitzi-Foto-stock.adobe.com

Ein 24-jähriger brasilianischer Staatsangehöriger befand sich am Sonntag, 19. Juli 2024, um ungefähr 21 Uhr, in Straßwalchen im Bereich Gehweg „Schwemmstraße“ – parallel zum Hainbach, kurz vor der Einmündung in die Gemeindestraße „Schwemmstraße“, auf dem Nachhauseweg, als er plötzlich von hinten niedergeschlagen wurde.

Täter sind bislang unbekannt

Die beiden bislang unbekannten Täter traten mit den Füßen auf den 24-Jährigen ein. Ein Täter nahm das Handy des Opfers und warf es zu Boden, wodurch es beschädigt wurde. Der zweite Täter zog dem 24-Jährigen die Geldbörse aus der Hosentasche und entnahm daraus Bargeld in Höhe eines zweistelligen Eurobetrages.

Zeugen gesucht

Das Opfer erlitt bei dem Überfall Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Kopfes, der rechten Schulter, des rechten Knies und an den Fingern. Das Opfer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Spurensicherung wurde durchgeführt. Die Ermittlungen hinsichtlich der unbekannten Täter laufen. Zeugen des Vorfalles, bzw. Personen die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden ersucht sich an die Polizeiinspektion Straßwalchen (059133/5128) oder jede andere Polizeiinspektion zu wenden.