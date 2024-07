800.000 Euro fließen in Wegsanierung in Rennweg

Schlaglöcher, Risse und Co.: Der Verbindungsweg „Wirnsberg“ in der Gemeinde Rennweg am Katschberg muss dringend generalsaniert werden. In der Vergangenheit ist es immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen, u.a. gab es nach schweren Niederschlägen und in der Frost-Tau-Periode Probleme mit der Befahrbarkeit des Weges. Jetzt wird ein 1,6 Kilometer langer Abschnitt in mehreren Etappen saniert.

800.000 Euro werden investiert

Der Spatenstich für das Bauprojekt im ländlichen Wegenetz erfolgte im Beisein von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), Bürgermeister Franz Aschbacher (ÖVP) sowie mehreren Anrainern. „Solche Weganlagen sind die Lebensadern im ländlichen Raum und für die Arbeit und das Leben am Land unerlässlich. Es ist wichtig, für die Bevölkerung in Rennweg, vor allem für die Anrainer, dass wir diese Generalsanierung in Angriff nehmen“, betont Gruber. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 800.000 Euro, wovon 320.000 Euro aus dem Agrarreferat des Landes gefördert werden.

Fertigstellung in St. Peter ist 2028 geplant

Im Zuge der Bauarbeiten werden Kehren ausgebaut, Gefahrenstellen beseitigt, die Entwässerung erneuert und die talseitigen Böschungen mittels Geogitter gesichert. Weiters wird der Weg schwerverkehrstauglich gemacht und asphaltiert. Die voraussichtliche Fertigstellung ist 2028 geplant.