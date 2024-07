Sonne tanken am Morgen, Regenschirm am Nachmittag

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 20:44 / ©pixabay.com

Der Tag startet mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Während des Vormittags bleibt es in den meisten Regionen klar und freundlich. Gegen Nachmittag jedoch beginnt sich die Wetterlage in Vorarlberg und Tirol zu ändern: In diesen Gebieten muss mit vereinzelten gewittrigen Schauern gerechnet werden. Im Rest des Landes bleibt es hingegen weitgehend sonnig und die Gefahr von Gewittern ist hier deutlich geringer. Die Höchsttemperaturen befinden sich zwischen 26 bis 33 Grad.