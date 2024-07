Sommerlich warmes Wetter mit vereinzelten Gewittern in der Steiermark

Am Sonntag erwartet uns in der Steiermark ein typischer Sommertag. Lokale Nebelfelder lösen sich schon in den frühen Morgenstunden auf, sodass die Sonne bis in den Nachmittag hinein bei leichter Bewölkung ungestört scheinen kann. Die Temperaturen steigen auf sommerlich warme Werte, in einigen Regionen kann es sogar wieder heiß werden, berichtet die GeoSpere Austria.

Geringe Wahrscheinlichkeit für gewittrige Regenschauer

Im Verlauf des Nachmittags bilden sich über den Bergen größere Quellwolken. Trotz der Wolkenbildung bleibt es in den meisten Gebieten trocken. Lediglich in der westlichen Obersteiermark besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für gewittrige Regenschauer. Nach Frühwerten zwischen 12 und 18 Grad steigt die Temperatur bis zum Nachmittag auf 27 bis 31 Grad, berichtet die GeoSphere Austria.