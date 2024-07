Nach Bombendrohung in Kärntner Kaserne: Tatverdächtiger festgenommen

Zu einem Polizei-Großeinsatz kam es am Samstag in der Georg-Goess-Kaserne in Klagenfurt.

Zu einem Polizei-Großeinsatz kam es am Samstag in der Georg-Goess-Kaserne in Klagenfurt. Wie berichtet, teilte ein vorerst unbekannter Mann telefonisch am Notruf mit, dass am Gelände der Kaserne eine Bombe deponiert sei. Binnen kürzester Zeit wurde der Bereich evakuiert und großräumig abgesperrt. „Zur Unterstützung wurde ein Sprengmittelspürhund sowie ein sprengstoffkundiges Organ (SKO) beigezogen“, heißt es seitens der Polizei.

Tatverdächtiger in Villach festgenommen

Bereits wenig später konnte Entwarnung gegeben werden. „Es wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden, die Absperrmaßnahmen und die Evakuierung wurden wieder aufgehoben“, so die Beamten. Auch hatte man bereits eine heiße Spur. „Der Tatverdächtige, ein 35-jähriger Wiener, wurde nach einer Fahndung in Villach angehalten und einvernommen“, erklären die Polizisten abschließend. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.