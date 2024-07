Einbrecher kamen übers Kellerfenster

In ein Haus in Völkermarkt wurde eingebrochen.

Zwischen dem 15. und dem 20. Juli 2024 kam es in Völkermarkt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Laut erstem Ermittlungsstand der Polizei dürften die bislang unbekannten Täter durch ein Kellerfenster in das Gebäude gelangt sein. In der Folge wurden Bargeld, Goldmünzen und Schmuck gestohlen. „Der genaue Wert des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt. Er dürfte jedoch mehrere tausend Euro betragen“, heißt es seitens der Beamten abschließend.