Wärmegewitter werden erwartet: Badewetter währt am Sonntag nur kurz

Am Nachmittag ziehen voraussichtlich wieder dunkle Wolken in Kärnten auf.

Am Nachmittag ziehen voraussichtlich wieder dunkle Wolken in Kärnten auf.

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 21:39 / ©Leserfoto

Am Sonntag sollten sich Sonnenanbeter nicht zu früh freuen! Zwar setzt sich vorübergehend wieder sonniges Wetter mit Temperaturen von bis zu 30 Grad in Kärnten durch, im Laufe des Nachmittags sollen sich aber erneut größere Quellwolken bilden. „Diese sorgen vor allem in Oberkärnten und im Bereich der Gurktaler Alpen für kräftige Wärmegewitter“, prognostizieren die Meteorologen von Geosphere Austria. Trocken bleibt es mit großer Wahrscheinlichkeit im Klagenfurter Becken.