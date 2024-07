Showeinlage ging schief: Artistin bei Sturz verletzt

Am Samstagabend wurde eine 19-jährige Artistin aus Deutschland während einer Zirkusvorstellung in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeinersee, Bezirk Völkermarkt, im Zuge einer Showeinlage von ihrem 19-jährigen Bruder hochgehoben. Dabei rutschte sie ab und stürzte in weiterer Folge mit dem Rücken auf den Wiesenboden. Die Artistin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2024 um 06:28 Uhr aktualisiert