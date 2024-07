Das 36. Pflasterspektakel lockte rund 220.000 Besucher nach Linz

Die Vielfalt der Darbietungen, die von Akrobatik und Luftartistik bis Comedy, Clownerie, Jonglage, Tanz, Magie, Feuershows und Musik aus aller Welt bis hin zu Figurentheater reichten, lockte rund 220.000 Besucher an und schuf eine einzigartige Atmosphäre voller Lebensfreude und Unbeschwertheit. Mehr als 800 Performances standen an den drei Tagen auf dem Programm, und auch in diesem Jahr gab es wieder viel Neues zu erleben: Mehr als die Hälfte der Künstler*innen waren zum ersten Mal beim Pflasterspektakel zu Gast.

Ein Fest Vielfalt

„Die zahlreichen internationalen Künstler*innen und die hohe Qualität der Darbietungen haben das Publikum erneut in ihren Bann gezogen. Es war ein Fest der Vielfalt, des gemeinsamen Erlebens und der Freude“, zeigt sich Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer begeistert. „Das Pflasterspektakel hat auch in diesem Jahr seinen Stellenwert als kultureller Höhepunkt des Linzer Kultursommers unter Beweis gestellt. Dazu kommt die außerordentliche Bedeutung des Festivals für den Tourismus und als Wirtschaftsfaktor für innerstädtische Gastronomie.“ Das Festival endete mit einem fulminanten Pflasterspektakel-Tag mit perfektem Festivalwetter, an den heißen Nachmittagen der ersten Veranstaltungstage bewährten sich insbesondere die Ruheinsel und die acht Spektakel-Oasen in Innenhöfen und Plätzen. Diese garantierten mit Sitzgelegenheiten und viel Schatten einen sehr entspannten Kunstgenuss. Herauszuheben sind dabei die neuen Standorte am Domplatz und der Kunstuni-Innenhof in der Kollegiumgasse.

Positive Bilanz

Auch das Organisationsteam des Magistrats zieht eine positive Bilanz: Die über 100 Festivalmitarbeiter sowie zahlreiche Bedienstete des Magistrats sorgten gemeinsam mit den Einsatzkräften für einen reibungslosen Ablauf des Festivals. Die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten ermöglichte den Besuchern ein sorgloses und magisches Festivalerlebnis. Das 37. Linzer Pflasterspektakel wird vom 17. bis 19. Juli 2025 stattfinden.