Auto von Alkolenker kippte um: 27-Jähriger verletzt

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 06:39 / ©Canva

In der Nacht auf Sonntag kam es in Pettenbach zu einem Verkehrsunfall mit Eigenverletzung. Der 27-jährige Lenker aus dem Bezirk Wels-Land war mit seinem Auto auf der Kremsmünsterer Straße aus Pettenbach kommend in Richtung Scharnstein unterwegs.

Auto von Alkolenker umgekippt

Dabei kam er links von der Fahrbahn ab und fuhr auf der danebenliegenden Wiesenfläche weiter, bis er gegen eine Personenunterführung fuhr und das Auto dabei umkippte. Das Fahrzeug kam auf der linken Fahrzeugwand zu liegen. Der Lenker wurde von den Bediensteten des Roten Kreuzes Scharnstein aus dem Fahrzeug geborgen und medizinisch erstversorgt, das Auto wurde von der FFW Pettenbach geborgen. Ein Alkotest verlief positiv, weshalb der Führerschein abgenommen wurde.