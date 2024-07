Alkolenker (38) stürzt von Brücke in Bach: In Unfallwrack gefangen

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 07:27 / ©5 Minuten

Am 21. Juli 2024 um 3.25 Uhr lenkte ein 38-jähriger Mann ein Auto in einem offensichtlich durch Alkohol beeinträchtigten Zustand auf einer Gemeindestraße in Feldkirchen. Bei einer leichten Rechtskurve vor einer Brücke fuhr er geradeaus durch das Brückengeländer. Das Fahrzeug kam auf der Fahrertüre liegend im Bach zum Stillstand.

Von Feuerwehr geborgen

Der Lenker konnte sich selbst nicht mehr aus dem Auto befreien und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der 38-Jährig erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Starke Alkoholisierung

Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Behörde angezeigt. Im Einsatz standen die FF St. Ulrich und die FF Feldkirchen mit insgesamt 23 Mann und sieben Fahrzeugen. Am Auto entstand Totalschaden.