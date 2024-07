Im Kreisverkehr: Jugendlicher (17) verliert Kontrolle über sein Auto

Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am 20. Juli 2024 um 21.15 Uhr auf der Scharnsteinerstraße von Gmunden kommend in Richtung Gschwandt. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr Baumgarten ein und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Straße ab und wurde in den Straßengraben direkt nach dem Kreisverkehr geschleudert. Dabei wurde eine Straßenlaterne umgerissen.

Fahrzeug musste mit Kran geborgen werden

Die FF Gmundnen musste das Fahrzeug mit Totalschaden mit einem Kran bergen. Der 17-jährige Lenker und seine 19-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in das Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert.