E-Bike-Unfall: 30-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert

Am Samstag

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 08:22

Am Samstag, 20. Juli 2024 gegen 23.30 Uhr ereignete sich auf der L1008 im Bereich Hollersbach ein schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten. Dabei lenkte eine 30-Jährige aus dem Bezirk Braunau ihr Elektrofahrrad in Fahrtrichtung Ostermiething. Auf Ihrem Gepäcksträger befand sich ein 32-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau. Aus unbekannten Gründen kamen die Beiden zu Sturz und wurden auf die Straße geschleudert.

Durch Notarzt versorgt

Die Rettungskette wurde durch einen Dritten sofort in Gang gesetzt. An der Unfallstelle wurde die 30-Jährige durch den Notarzt versorgt und in weiterer Folge mit Kopfverletzungen ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Der 32-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.