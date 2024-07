Eindrucksvolle Leistungen: Das Bundesjugendcamp in Graz war ein voller Erfolg

Von der Eröffnungsfeier bis zur Siegerehrung: Das Bundesjugendcamp war reich an Highlights. Für Langeweile blieb in den vier Veranstaltungstagen keine Zeit. Die zauberhafte Eröffnungsfeier mit Akrobatik-Show markierte am Donnerstagabend den perfekten Startpunkt. Am Freitag und Samstag brachte der bundesweite Jugendrotkreuz-Bewerb jede Menge Action in die Grazer Innenstadt. Spannende Workshops und buntes Rahmenprogramm im Campbereich der Sportschule Bruckner-Graz und der technischen Universität Graz sorgten dafür, dass immer etwas los war. Den krönenden Abschluss der Großveranstaltung bildete Samstagabend schließlich die Siegerehrung in der Messe Graz. Begeistert war auch Siegfried Schrittwieser, Präsident des Roten Kreuzes in der Steiermark: „Die Jugend bildet das Fundament unserer Zukunft. Wenn man sieht, mit welcher Begeisterung und welchem Engagement sie und die 350 freiwilligen Helferinnen und Helfer hier in Graz zu Werke gingen, dann braucht man sich keine Sorgen zu machen. Mein herzlichster Dank allen, die teilgenommen und die dieses außergewöhnliche Event möglich gemacht haben.“

Eindrucksvolle Leistungen & schöne Erinnerungen

Als Sieger dürfen sich nach dem Bundesjugendcamp natürlich alle Teilnehmer fühlen – haben sie doch ihr Können in den Bereichen Erste Hilfe, psychische Gesundheit und humanitäre Wertebildung unter Beweis gestellt. Das unterstrich auch Gerald Schöpfer Univ.-Prof. DDr. Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes: „Auch all jene, die keine Pokale bekommen haben, sind Gewinner!“ Dem pflichtete Patrick Lackner, Leiter des Jugendrotkreuzes und Organisator des Bundesjugendcamps, bei: „Die Leistungen der Jugendlichen waren wirklich eindrucksvoll. Noch entscheidender ist aber, dass sie im Rahmen des Camps die Möglichkeit hatten sich auszutauschen, Freundschaften zu knüpfen und einfach schöne Erinnerungen zu sammeln, die ihnen lange erhalten bleiben.“

©Rotes Kreuz/Vidic | Das Bundesjugendcamp in Graz war ein voller Erfolg! ©Rotes Kreuz/Vidic | Ganz nach dem Camp-Motto BETTER TOGETHER haben mehr als 1.200 Jugendliche aus dem Jugendrotkreuz aus ganz Österreich gezeigt, dass sich zusammen einfach mehr erreichen lässt.

Das sind die Sieger

Im Bewerb Jugend II (14 bis 17 Jahre) ging der Titel in die Steiermark: Das Team Lieboch war mit 1407 Punkten das erfolgreichste. Auf Platz zwei landete die Gruppe „Rescue SMARTies“ aus Salzburg, mit 1379 Punkten. Platz 3 ging ebenfalls nach Salzburg, an die „Rettungsteufl 2“ mit 1356 Punkten. Im Bewerb Jugend I (11 bis 14 Jahre) holte Oberösterreich den Sieg. Die Gruppe Krenglbach 1 stand mit 876 Punkten ganz oben, gefolgt von zwei steirischen Teams. „Feldbach Mix“ machten mit 869 Punkten Platz 2, „Kirchbach Mini“ landete auf Platz 3 mit 861 Punkten.