Wien begrünt: Neue Projekte gegen urbane Hitzeinsel

„Unter dem Motto ‚Raus aus dem Asphalt‘ werden in der ganzen Stadt Plätze und Straßenzüge umgestaltet, um die urbanen Hitzeinseln zu minimieren. Denn in Wien soll sich jeder wohlfühlen, egal, wo er wohnt. Eine Vielzahl von Projekten ist bereits umgesetzt, eine Vielzahl in Umsetzung, viele weitere in Planung“, so Planungsstadträtin Ulli Sima. Die Stadt investiert bis 2025 über 100 Mio. Euro aus dem Fördertopf „Lebenswerte Klimamusterstadt“ und fördert damit Entsiegelungs- und Begrünungsoffensiven in den Bezirken. Wo immer es geht, werden Bäume gepflanzt und Wasserspiele installiert.

Verdoppelte Grünflächen am Praterstern

Prominentes Beispiel ist der Praterstern, der komplett umgestaltet wurde – die Grünflächen wurden auf 8.000 Quadratmeter verdoppelt, auch die Anzahl der Bäume auf 100 verdoppelt. Zur Beschattung wurden 13 sogenannte XL-Bäume gepflanzt, diese sind bei der Pflanzung schon über 20 Jahre alt und haben daher von Anfang an große Kronen zum Schattenspenden. Ein 2,5 Meter breiter und begrünter bunt blühender Gräserring auf 1.400 Quadratmeter säumt den gesamten Praterstern. Auch Wiens größtes Wasserspiel mit 500 Quadratmeter sorgt für Abkühlung an heißen Tagen.

Grünoase am Westbahnhof

Auch der Langauerplatz im 15. Bezirk wurde bereits erfolgreich entsiegelt, er war einst ein Parkplatz hinter dem Westbahnhof und zeigt sich heute als kleine Grünoase für die Anrainer. Auch hier wurden die Flächen entsiegelt und begrünt: Auf insgesamt 15.000 Quadratmeter wurden auch die Nebenstraßen verkehrsberuhigt und begrünt, 13 neue Blume, 16 bunte Beete und 13 neue Wasserquellen kühlen ab.

Klimafitte Plätze überall in der Stadt

Auch der Petersplatz im 1. Bezirk wurde samt umliegenden Gassen umgestaltet, 18 neue Bäume und Staudenbeete, fünf Nebelstelen sorgen für Abkühlung an heißen Tagen. Insgesamt wurden 7.000 Quadratmeter verkehrsberuhigt und klimafit.

Die Servitengasse im 9. Bezirk erstrahlt ebenfalls im neuen Glanz: 11 neue Bäume und 330 qm zusätzliche Begrünung sorgen für Kühlung.

Aktuell in Umbau ist der Christian-Broda-Platz im 6. Bezirk – bis Jahresende wird auch er klimafit. Helle Pflasterung und 33 neue Bäume laden künftig zum Verweilen ein. Die Grünflächen werden von 52 Quadratmeter auf 1.400 Quadratmeter erweitert.

Auch die Bernardgasse im 7. Bezirk steht vor einer Transformation, aus ihr wird aktuell eine Wohnstätte mit 36 neuen Bäumen, Wasserquellen und Gräserbeeten, bis Jahresende ist die Umgestaltung fertig.

Auch in Simmering wird intensiv umgestaltet – der Enkplatz wird seit wenigen Wochen umgebaut – 38 neue Bäume, 1.000 qm Staudenbeete und 1.160 Quadratmeter Naturwiese und 720 Quadratmeter neu zugängliche Rasenfläche werden die Anrainer begeistern.

In Ottakring startet in Kürze das Finale für die Umgestaltung in einen Klimaboulevard – insgesamt werden dann auf der beliebten Flaniermeile 240 Bäume, Gräserbeete und 377 Sitzgelegenheiten begeistern.

Weiteres Highlight ist eine der größten innerstädtischen Hitzeinseln – der Naschmarktparkplatz. Er wird ab Herbst großflächig umgestaltet: Die rund 12.000 Quadratmeter große Asphaltfläche wird zur Grünoase, mit 65 neuen Bäumen, weitläufigen Wiesen, bunten Staudenbeeten und einem 250 Quadratmeter großen Wasserspiel.

„Wir werden unsere Offensiven weiterführen, entsiegeln, begrünen und kühlen. Danke an die Bezirke, die so intensiv mitarbeiten! Gemeinsam kühlen wir die Stadt und sorgen dafür, dass sie auch künftig lebenswert für alle bleibt“, so Sima abschließend.