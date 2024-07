FH JOANNEUM bildet ab Herbst wieder Klimajournalisten aus

„Die Ökologisierung ist die neue Digitalisierung!“, sagt Thomas Wolkinger, der Initiator des Lehrgangs „Nachhaltigkeitskommunikation & Klimajournalismus” am Institut Journalismus und Digitale Medien der FH JOANNEUM in Graz. Das einjährige Weiterbildungsprogramm geht nach einem erfolgreichen ersten Durchgang im letzten Studienjahr ab Ende September 2024 in die zweite Runde. „Es handelt sich um den ersten und bisher einzigen akademischen Hochschullehrgang im deutschsprachigen Raum, der den Aufbau von Klima- und Nachhaltigkeitskompetenz auf akademischem Niveau für Journalist:innen und Kommunikator:innen anbietet”, so Wolkinger.

Experten für Nachhaltigkeitskommunikation und Klimajournalismus

21 Studierende haben Anfang Juli die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und dürfen sich nun „Akademische:r Experte:in für Nachhaltigkeitskommunikation und Klimajournalismus” nennen. FH-Lektor und Klimaökonom Philipp Wilfinger zeigt sich begeistert von den Ergebnissen des ersten Jahres: „Neben theoretischem Wissen war es uns von Beginn an ein Anliegen, dass die Teilnehmenden eigene Praxisprojekte entwickeln und umsetzen. Dabei sind unter anderem ein Kinderbuch, ein Podcast und mehrere inspirierende Klimaprojekte im kommunalen Bereich entstanden. Die Aufbruchsstimmung im Lehrgang, etwas in der Welt positiv zu verändern, ist spürbar!”

Klima-Lehrgang

Journalismus-Institutsleiter Heinz M. Fischer unterstreicht: „Für unser Institut stellt der neue Klima-Lehrgang ein ganz wichtiges Angebot dar, das maßgeblich zur Profilbildung der FH JOANNEUM insgesamt beitragen wird.“ Um die Ausbildung im Umfang von 60 ECTS-Punkten zu absolvieren, muss man nicht in Graz oder der Steiermark wohnen. Präsenztermine finden geblockt an 25 Tagen über das Jahr hinweg statt, dazwischen gibt es wöchentliche Online Abend-Vorträge. Die Weiterbildung eignet sich somit zur Teilnahme von ganz Österreich aus, ob berufsbegleitend oder in Bildungskarenz.