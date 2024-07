Steiermark, Kärnten und Oberösterreich: Die Swing States von Österreich?

Ob es so etwas wie „Swing States“ auch in Österreich gebe, sei natürlich eine Frage der Definition, sagt Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle. Man könne sich über die Frage annähern, welche Bundesländer wichtig für das Wahlergebnis sind. Denn abhängig von der Anzahl an Wahlberechtigten und knappen oder oft wechselnden Ergebnissen ist es sehr wohl bedeutsam, ob man ein Bundesland „drehen“ kann.

„Swing States“ in Österreich?

Begibt man sich auf die Suche nach etwas Ähnlichem wie „Swing States“ in Österreich, kann man laut Stainer-Hämmerle verschiedene Kriterien heranziehen: knappe Ergebnisse, oft wechselnde Ergebnisse und auf Bundes- und Landesebene voneinander abweichende Ergebnisse. Sowohl aufgrund der Größe der Bundesländer als auch aufgrund der Wahlergebnisse in der Vergangenheit sind für die Politologin die Steiermark, Kärnten und Oberösterreich hier besonders interessant.

Warum Steiermark, Kärnten und Oberösterreich?

In den letzten Wahlperioden zeigten diese Bundesländer häufig schwankende politische Präferenzen. Parteien, die in einem Wahlzyklus dominieren, können in der nächsten Wahl an Unterstützung verlieren, was diese Regionen zu strategischen Zielen für Wahlkampagnen macht. Diese Schwankungen haben zur Folge, dass die Wähler in diesen Bundesländern oft das Zünglein an der Waage sind, wenn es um die Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat geht. Ein „klassischer Swing State auch nach US-amerikanischer Definition“ ist laut Stainer-Hämmerle die Steiermark. Denn hier liegen die Parteien oft sehr knapp beieinander. Definiert man das österreichische Äquivalent eines „Swing States“ als Bundesland, in dem die stärkste Partei oft wechselt, stößt man auf Kärnten. Alleine bei den letzten drei Nationalratswahlen holte jeweils eine andere Partei den ersten Platz im Bundesland. Im Unterschied zu Kärnten wird in Oberösterreich bei Nationalratswahlen relativ konstant gewählt. Wenig bis keine Schwankungen findet man, wenn man sich die stimmenstärkste Partei bei Nationalratswahlen in Wien, Tirol und Vorarlberg ansieht. In Wien liegt die SPÖ konstant auf Platz eins, in Tirol und Vorarlberg die ÖVP. Auch in Niederösterreich und Salzburg dominiert über viele Wahlen hinweg die Volkspartei. Dennoch: Der Nummer eins könne sich keine Partei in keinem Bundesland mehr sicher sein, sagt die Expertin.