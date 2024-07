Charity-Projekt bringt 300 Kilogramm Lebensmittel für Grazer VinziMarkt

Hinter der Sammelaktion steht das Charity-Projekt „Satt in den Tag“ von Ulf Arlati. Christina Neumeister, Koordinatorin für das Betriebliche Gesundheitsmanagement und Organisatorin der Spendenaktion an der FH JOANNEUM: „Ganz nach dem Motto ‚Kleine Taten, große Wirkung‘ hat die FH JOANNEUM gezeigt, wie es gemeinsam gelingen kann, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und damit einen Mehrwert für Menschen mit sozialer Bedürftigkeit zu schaffen. Ich möchte mich herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern für ihr Engagement bedanken und besonders bei Ulf Arlati, der das Projekt ins Leben gerufen hat und mit Herzblut betreut.“

„Satt in den Tag“: Spenden für den guten Zweck

Die Vinzimärkte in Graz, mit Filialen in Eggenberg und Puntigam, bieten Menschen mit geringem Einkommen die Möglichkeit, Lebensmittel und Drogerieartikel zu besonders günstigen Preisen zu erwerben. Die angebotenen Waren stammen aus Spenden oder dürfen nicht mehr in regulären Geschäften verkauft werden. Seit 2023 hat „Satt in den Tag“ bereits 4,3 Tonnen an Lebensmitteln und andere Produkte für Sozialmärkte in der Steiermark und Wien gesammelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2024 um 10:08 Uhr aktualisiert