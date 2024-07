„Kaum noch was los“: Erstes markenoffenes Autotreffen in Klagenfurt

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 09:59 / ©Leserfoto

Für das Autotreffen „Low-Industry 1.0“ wurde das Firmengelände von Kirilowitsch Autozubehör gemietet. Auch Straßensperren werden von der Polizei errichtet.

„Kult Cars Klagenfurt“

Veranstaltet wird das erste markenoffene Autotreffen von dem Autoclub „Kult Cars Klagenfurt“. Bei dem Event gibt es eine Autobewertung und im Anschluss gibt es dann auch Pokale. „In Klagenfurt ist kaum noch was los. Das GTI-Treffen ist auch schon verworfen. Wir wollten mal was Neues machen und vielleicht gibt es ja nächstes Jahr ein zweites Treffen“, so der Schrifführer von „Kult Cars Klagenfurt“, Christopher Peter Appl.

Informationen zum Event Wann? Am 17. August 2024 ab 9 Uhr

Am 17. August 2024 ab 9 Uhr Wo? Am Firmengelände vom Kirilowitsch Autozubehör, Hischstraße 14, 9020 Klagenfurt

Am Firmengelände vom Kirilowitsch Autozubehör, Hischstraße 14, 9020 Klagenfurt Einfahrt pro Auto: 20 Euro

Nur begrenzter und limitierter Vorverkauf bis 15. August 2024

Besucher gratis

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2024 um 10:11 Uhr aktualisiert