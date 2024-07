Verstärkte Kontrollen: Zwei Fahrer mit 1,8 Promille gestoppt

Weil er am 21. Juli, kurz vor 1 Uhr früh, mit seinem E-Scooter in Schlangenlinien und ohne Beleuchtung fuhr, wurde der Lenker von einer Polizeistreife im Ortszentrum von Saalfelden kontrolliert. Der Alkotest beim 14-jährigen Lenker aus dem Pinzgau ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der Jugendliche wird bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.

Auffällige Fahrweise

In Zell am See fiel am Abend des 20. Juli ein 24-jähriger Pinzgauer ebenfalls wegen seiner auffälligen Fahrweise auf. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Der Führerschein wurde abgenommen, er wird ebenfalls angezeigt.

1,8 Promille Alkowert

Ebenfalls am Abend des 20. Juli wurde ein in Schlangenlinien fahrender Auto-Lenker auf der A1, Höhe Abfahrt Thalgau in Richtung Wien, angehalten. Beim 44-jährigen slowakischen Lenker wurde ein Alkowert von 1,8 Promille gemessen. Neben einer Sicherheitsleistung von knapp 1.800 Euro wurde auch der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung angezeigt.

Kein Führerschein dabei

Und bei der Kontrolle eines Klein-Lastkraftwagens am 20. Juli abends im Ortsgebiet von Hallein konnte der 32-jährige Lenker aus Hallein weder Führerschein noch Zulassungsschein vorweisen. Laut eigenen Angaben hatte der Mann seinen Führerschein wegen einer Geschwindigkeitsübertretung bereits bei der Behörde abgeben müssen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein angezeigt.