E-Bike-Sturz: 72-Jähriger bewusstlos auf Straße gefunden

Ein 72-jähriger Österreicher fuhr bisherigen Erkenntnissen zufolge am 20. Juli 2024 zwischen 22 und 22.30 Uhr mit seinem E-Bike auf der Anton-Bruckner-Straße in Wörgl. Dabei dürfte der Mann aus eigenem zu Sturz gekommen sein und zog sich dabei eine schwere Kopfverletzung zu.

Kein Verdacht auf Fremdverschulden

Ein später hinzugekommener, 43-jähriger Mann bemerkte den, bewusstlos am Boden liegenden 72-Jährigen und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verunfallte wurde von der Rettung zuerst in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert und anschließend in das Krankenhaus nach Innsbruck überstellt. Aufgrund bisher durchgeführter Erhebungen besteht kein Verdacht auf Fremdverschulden.