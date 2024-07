Nächstes Wochenende: Poetry-Slam-Veranstaltung mit neun Poeten

Am Freitag, dem 26. Juli 2024, sind die neun Poeten in der Hafenstadt zu Gast. Wenn das Wetter mitspielt, kann man auch seine Picknickdecke einpacken, denn dann findet der Poetry-Slam im Park der Hafenstadt statt. Am Samstag, dem 27. Juli 2024, sind die Künstler in der Villa Rainer in Pörtschach zu Besuch und wollen unter dem Motto „Wörter, Wörter & den Wörthersee!“ das Publikum begeistern.

Café Seerose am Aichwaldsee

Am Sonntag, dem 28. Juli 2024, machen es sich die Poeten am Aichwaldsee im Café Seerose gemütlich und lassen die Poetry-Slam-Veranstaltung ausklingen. Mit den Texten wollen sie einen vergessen lassen, dass am morgigen Tag schon wieder der Alltagsstress wartet.

Mach mit

Wenn man selber gerne Texte verfasst und auch mal auf der Bühne stehen möchte, kann man sich unter [email protected] anmelden und mitmachen.