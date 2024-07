Unglaublich: Mit dieser bösen Masche werden Adria-Urlauber abgezockt

Betrüger versuchen mit dem Spiegeltrick ihre Opfer zu einem Anhalten zu verleiten und täuschen einen Schaden am Auto vor.

Betrüger versuchen mit dem Spiegeltrick ihre Opfer zu einem Anhalten zu verleiten und täuschen einen Schaden am Auto vor.

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 10:39 / ©Mike Bird auf pexels.com

Wie Medien berichten, häufen sich die Betrugsfälle auf den Urlauberrouten in Richtung Adria. Zielscheibe sind vor allem Touristen und die Täter haben es auf Bargeld abgesehen. Mit dem „Spiegeltrick“ versuchen diese Betrüger ihren Opfern Geld aus der Tasche zu locken. Zuerst stellen die ihr Fahrzeug in einer Parkbucht ab. Daraufhin werfen sie einen Stein gegen das Auto des Opfers, um danach den betroffenen Lenker zum Anhalten zu bringen.

Seitenspiegel „kaputt“, Tourist soll zahlen

Der Betrug geht dann erst richtig los. Der Fahrer wird dann dazu gebracht, aus seinem Auto auszusteigen und anschließend wird ihm vorgetäuscht, dass er das Auto des Betrügers gestreift haben soll. Für den „kaputten“ Seitenspiegel verlangen sie dann Geld. Das scheint den Betrügern auch in vielen Fällen scheinbar zu gelingen. Wie die Masche abläuft und was die Betrüger genau machen, erklärt ein Salzburger in diesem Video.

Vorsicht: Am besten Fotos und Videos machen!

Es ist ratsam, gar nicht erst anzuhalten. Wenn man bemerkt, dass es so ein Betrug ist, dann einfach das Handy zücken und Videos und Fotos machen. Wenn Betrüger bemerken, dass sie gefilmt werden, ergreifen sie häufig schnell die Flucht. Angeblich bringt es wenig, die italienische Polizei zu rufen. Viele Urlauber berichten, dass die Polizei oft zu spät kommt oder zu wenig unternimmt, um die Täter zu fassen.