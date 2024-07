Rekord geknackt: 11 Tage hintereinander über 30 Grad in Klagenfurt

Seit dem Jahr 2007 wurde die Anzahl von zehn aufeinanderfolgenden Hitzetagen über 30 Grad nicht gebrochen. Doch im Sommer 2024 ist es so weit. „Ganze elf Tage hintereinander hatte es in Klagenfurt über 30 Grad. Somit wurde der Rekord von 2007 gebrochen“, so der GeoSphere Austria-Meteorologe Paul Rainer, im Gespräch mit 5 Minuten.

So wird das Wetter kommende Woche

Aber bleibt es nächste Woche auch so heiß? „Nein. Wir starten mit angenehmen Temperaturen von rund 25 Grad in die Woche“, so Rainer. Die ersten zwei Wochentage sind Gewitteranfällig, am Nachmittag könnte es zu Regenschauer und Gewittern kommen.

Badewetter in Kärnten am Mittwoch

Am Mittwoch wird es wieder wärmer und schöner. Ab dem Wochenende herrscht in ganz Kärnten wieder super Badewetter. Es gibt wieder hochsommerliche Temperaturen von bis zu 30 Grad.