Verletzter Welpe vor Einkaufszentrum ausgesetzt: Happy End für „Finn“

„Bitte! Bring mich zu dir nach Hause! Ich möchte nicht in ein Tierheim gehen.“ – Ein Zettel mit dieser Aufschrift war ebenfalls in der Tasche, in der der kleine Welpe Finn ausgesetzt wurde. Der Vierbeiner wurde einfach vor einem Einkaufszentrum zurückgelassen. Die Tierretter der „Arche Noah“ kümmerten sich daraufhin um den kleinen Finn, der leider auch eine Verletzung am Kopf hatte. Die verkrustete Stelle am Kopf des Tieres entpuppte sich als hochgradig entzündeter Abszess und er musste sofort operiert werden. Ein paar Tage später gab der Tierschutzverein ein erstes Update von Welpe Finn. „Er hat seine OP gut überstanden, allerdings haben die Röntgenbilder ergeben, dass er zusätzlich eine Fraktur im Kopfbereich hat. Der kleine Mann wird nun mit Schmerzmitteln behandelt und ist unter stetiger Beobachtung“, hieß es damals von den Grazer Tierrettern.

Happy End für Finn

Seit dem tragischen Vorfall sind nun drei Monate vergangen. Heute melden sich die Tierschützer mit guten Nachrichten. Der Vierbeiner hat alles gut überstanden und sogar ein neues Zuhause gefunden. „Wie es ihm in seiner neuen Familie geht, seht ihr ganz deutlich auf den Bildern. Er hat sich total schnell eingelebt, wird von allen geliebt und genießt sein großes Hunderudel. Finn ist angekommen und hat sein perfektes Zuhause gefunden!“, teilen sie voller Freude mit.

Hast du Haustiere? Ja Nein, ich möchte keine Haustiere Nein, aber ich hätte gerne ein Haustier Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2024 um 12:14 Uhr aktualisiert