Großaufgebot der Wiener Berufsrettung: „Panik“ am Stephansplatz

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 13:31 / ©5 Minuten

Am Stephansplatz in Wien herrscht ein Großaufgebot der Wiener Berufsrettung. Ein Pressesprecher der Wiener Berufsrettung erklärte gegenüber 5 Minuten: „Relativ viele Autos der Berufsrettung sind vor Ort, es handelt sich regelrecht um ein Großaufgebot. Grund ist: Eine französische Schülerin ist kollabiert. Daraufhin sind auch die anderen in Panik ausgebrochen und haben hyperventiliert. Wir waren innerhalb von vier Minuten vor Ort und versorgen die Mädchen aktuell. Es handelt sich um eine begleitete Schulgruppe mit 20 Schülerinnen.“

Genaue Ursache noch unklar

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Nachmittagsstunden, als die Schulgruppe aus Frankreich den Stephansplatz besuchte. Die genaue Ursache für den Kollaps der Schülerin ist derzeit noch unklar. „Dazu möchte ich mich derzeit nicht äußern, da der Grund noch nicht klar ist“, so der Pressesprecher der Wiener Berufsrettung gegenüber 5 Minuten. Auf Nachfrage von 5 Minuten bei der Landespolizeidirektion (LPD) Wien hieß es von einem Pressesprecher: „Es handelt sich konkret um keinen polizeilichen Einsatz, trotzdem stehen wir der Wiener Berufsrettung bei.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2024 um 13:33 Uhr aktualisiert