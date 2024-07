Hollywood-Star Rebel Wilson macht wieder Urlaub in der Steiermark

„Love this place so much“, schwärmt Hollywood-Star Rebel Wilson in ihrem neusten Instagram-Posting, in dem sie vor einer malerischen Kulisse glücklich in die Kamera lächelt. Gemeint ist das Gesundheitsressort Vivamayr in Altaussee. Dort gönnte sich die Schauspielerin eine kleine Auszeit und ganz viel „Family time“. Für die 44-Jährige ist der Urlaub in der Steiermark bereits zum geliebten „Sommerritual“ geworden. Seit einigen Jahren kommt Wilson regelmäßig in das bekannte Gesundheitsressort, in dem auch schon viele andere bekannte Stars zu Gast waren – unter anderem Daniel Graig und Kate Moss.