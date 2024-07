Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach an einer Tankstelle

In den frühen Morgenstunden rückten 19 Feuerwehrmänner der örtlichen Feuerwehr aus.

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 13:53 / ©5 Minuten

Wie die Kronen Zeitung berichtet, ereignete sich am Sonntag früh in Großweißenbach ein Unfall. Ein Auto überschlug sich und kam letztendlich auf dem Dach liegend an einer Tankstelle zum Stillstand.

19 Mann im Einsatz

In den frühen Morgenstunden rückten 19 Feuerwehrmänner der örtlichen Feuerwehr aus, um die Unfallstelle zu sichern und mögliche Gefahren zu verhindern. Aufgrund der Lage wurde ein doppelter Brandschutz errichtet. Über den Zustand des Lenkers gibt es derzeit keine Informationen über etwaige Verletzungen.