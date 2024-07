Einbrecher räumten Kärntner Autowerkstatt aus: Ermittlungen laufen

Über ein Fenster gelangten die Täter in die Werkstatt in Köttmannsdorf.

Über ein Fenster gelangten die Täter in die Werkstatt in Köttmannsdorf.

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 14:09 / ©arborpulchra/ fotolia.com

Bislang unbekannte Täter hatten es in der vergangenen Nacht auf eine Autowerkstätte in der Gemeinde Köttmannsdorf abgesehen. „Sie schlugen eine Fensterscheibe zur Werkstatt ein und stahlen rund 300 Blankobegutachtungsplaketten sowie ein Spezialwerkzeug zum Auslesen von Fahrzeugdaten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe“, heißt es seitens der Polizei.

Mit Auto des Firmeninhabers geflüchtet

Als Fluchtfahrzeug nutzten sie das Privatauto des Firmeninhabers. „Den Schlüssel des Wagens fanden sie in einem Schlüsselkasten“, so die Beamten weiter. Beim Ausparken dürften sie den gestohlenen Wagen zudem beschädigt haben. „Am Tatort wurde das stark beschädigte Kennzeichen aufgefunden“, erklären die Polizisten abschließend.