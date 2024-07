Tragisch: E-Bike-Fahrer nach Sturz in die Ill tödlich verunglückt

Am Samstag, 20. Juli 2024 um 21.58 Uhr fuhr der 43-jährige Fahrradfahrer mit seinem E-Bike in Gaschurn auf der Dorfstraße (Radweg Gaschurn auf Höhe „Hotel Explorer“) in Richtung Bludenz. Dabei kam er aus unbekannter Ursache vom Weg ab, prallte gegen einen Baum und stürzte in weiterer Folge in die Ill.

Jede Hilfe kam zu spät

Dies wurde von einem Zeugen wahrgenommen, welcher sofort einen Notruf absetzte. Der Zeuge verlor in Gaschurn auf Höhe des „Mountain Beach“ den Blickkontakt zum regungslos im Wasser treibenden Fahrradfahrer. Von der sofort einberufenen Einsatzleitung wurde veranlasst, dass die Schleuse des Wasserkraftwerkes geschlossen wird. Durch den daraus resultierenden niedrigen Wasserstand der Ill konnte der Mann um 23.50 Uhr im Flussbett liegend aufgefunden werden. Für den Fahrradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Wasserrettung konnte nur noch den Leichnam aus der Ill bergen.

Im Einsatz waren nachfolgende Kräfte: