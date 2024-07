Hofladen-Diebstahl: Ehepaar und Passanten stoppen Dieb

Am Samstag, 20. Juli 2024 gegen 15.35 Uhr bemerkte eine 26-jährige Österreicherin wie sich ein unbekannter Mann in ihrem Hofladen in Lans mit einer Art Werkzeug an der Handkasse zu schaffen machte und augenscheinlich etwas aus dieser „herausfischte“.

Er wollte den Verdächtigen im Laden halten

Die 26-Jährige verständigte ihren Mann, welcher sich im Wohnhaus direkt darunter befand. Der 34-jährige Österreicher begab sich zum Hofladen und schloss die Türe und wollte den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei im Laden halten. Dem Verdächtigen gelang es jedoch die Türe aufzudrücken und den Hofladen zu verlassen. Der 34-Jährige versuchte den Mann festzuhalten, dieser konnte sich jedoch losreißen und flüchtete in Richtung Dorfzentrum.

Er verlor seine Beute

Dabei verlor er die Beute in der Höhe eines mittleren 2-stelligen Eurobetrages. Der Österreicher nahm die Verfolgung auf und machte durch lautes Zurufen Anrainer auf das Geschehen aufmerksam. Drei weitere Passanten verfolgten – teils zu Fuß, teils mit Fahrrädern – gemeinsam mit dem 34-Jährigen den Verdächtigen und konnten diesen schließlich in einem Wiesenstück nahe des Mühlsees anhalten.

Er wurde festgenommen

Der Verdächtige, ein 40-jähriger Pole, wurde festgenommen. Im Zuge einer ersten Befragung zeigte er sich geständig. Er wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.