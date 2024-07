Falsche Ware in Paketen: Statt iPhone kam Billig-Ventilator

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 15:23 / ©Montage: Canva & Leserfoto

Im Raum Klagenfurt scheint es aktuell vermehrt zu Falschlieferungen zu kommen. Nachdem sich erst vor wenigen Tagen eine Leserin an 5 Minuten gewandt hatte, die anstelle eines teuren Smartphones lediglich ein billiges Taschenmesser erhielt, wurde nun ein weiterer Fall bekannt. Auch dieser trug sich in Kärntens Landeshauptstadt zu.

Klagenfurter bekam 10-Euro-Ventilator statt iPhone

„Mir ist am 3. Juli das Gleiche passiert!“, erklärt uns Daniel. Er habe sich online ein nagelneues iPhone mit einem Wert von rund 1.200 Euro bestellt. Doch anstelle des Handys wurde ihm ein Handyventilator um zirka zehn Euro zugestellt. „Der Fahrer war dann schnell weg und meinte, ich soll bei dem Onlineversandhändler anrufen. Dort war man am Telefon tatsächlich sehr hilfsbereit“, wie er gegenüber 5 Minuten betonte. Man versprach ihm, der Angelegenheit umgehend nachzugehen. Und tatsächlich: „Am 15. Juli hatte ich mein Geld wieder am Konto.“ Auch die Polizei habe der Klagenfurter kontaktiert. „Der Beamte meinte, ihm sei das selbst auch mal passiert und dass eine Anzeige jederzeit möglich ist.“