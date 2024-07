Insektenstiche: So häufig enden sie tödlich

In den letzten zehn Jahren verstarben 55 Personen an der Folge eines Bienen-, Wespen- und Hornissenstichs.

Am 17. Juli ereignete sich in der Steiermark eine Tragödie: Ein Arbeiter (43) wurde leblos bei Baustelle in Paldau gefunden, nachdem er zuvor offenbar von einem Insekt gestochen wurde. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Wie häufig aber geschieht es, dass ein Insektenstich tödlich endet?

Steiermark: 10 tödliche Insektenstiche in den letzten 10 Jahren

Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) starben in den letzten zehn Jahren insgesamt 55 Personen an allergischen Reaktionen auf Bienen-, Wespen- und Hornissenstiche. Besonders hoch war die Zahl der Toten in Niederösterreich (16) und der Steiermark (10). Auch die Anzahl der stationären Aufenthalte aufgrund von Insektenstichen ist beachtlich: Laut Spitalsentlassungsstatistik (Beobachtungszeitraum 2013 bis 2022) wurden im Schnitt 1.200 Personen pro Jahr nach einem Insektenstich stationär behandelt.

Warnzeichen für allergische Reaktionen

Experten appellieren, Warnzeichen einer allergischen Reaktion auf Insektenstiche zu erkennen. Besonders typisch wären geschwollenen Augen, Hustenreiz oder ein juckender Ausschlag. Auch eine geschwollene Zunge kann Indiz für eine allergische Reaktion sein. Treten solche Symptome auf, so sollten Erste-Hilfe-Maßnahmen (Beine hochlagern, stabile Seitenlage bei Bewusstlosigkeit, Mund-zu-Mund-Beatmung etc.) eingeleitet sowie der Notruf aufgesetzt werden.

KFV gibt Tipps für die Prävention Die Wohnräume mit Fliegengittern vor Insekten schützen (aber Achtung, wenn kleine Kinder im Haus sind und sie in oberen Stockwerken wohnen, Fliegengitter bieten keinen Schutz vor Fensterstürzen).

Keine hastigen Reaktionen, wenn man von potenziell gefährlichen Insekten umkreist wird, damit diese nicht in „Notwehr“ zustechen.

Beim Betreten von Grünflächen ist es ratsam feste Schuhe zu tragen.

Falls Sie allergisch sind, sollten Sie immer einen Allergiepass bei sich tragen und auch Ihrem näheren Umfeld über Ihre Allergie Bescheid geben.

Halten Sie sich im Freien von Mistkübeln fern, denn diese werden von Wespen besonders gerne umkreist. Auch Süßspeisen können diese anlocken.

Vorsicht beim Trinken aus Dosen oder dunklen Flaschen. Am besten aus Gläsern trinken oder die Gefäße nach jedem Schluck fest verschließen.

Falls Wespen beim Haus nisten, sollte man diese von Fachleuten entfernen lassen.

©KFV Die Statistik der tödlichen Insektenstiche in Österreich der vergangenen zehn Jahre.

