Familienvater (45) schläft am Steuer ein: Unfall auf A2

Sekundenschlaf sei die Ursache für den Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn kurz vor dem Donnersbergtunnel gewesen, wie die zuständigen Polizeibeamten am Nachmittag bekannt gaben. Der polnische Familienvater schlief am Steuer des Wagens ein, geriet in der Folge rechts auf die Böschung und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

Auto schlitterte 130 Meter über die A2

Der Wagen überschlug sich in der Folge und schlitterte in Seitenlage rund 130 Meter die Böschung entlang. „Er, seine Frau (43) sowie ihre beiden Kinder im Alter von 20 und 15 Jahren wurden leicht verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das LKH Wolfsberg eingeliefert“, so die Beamten weiter. Mittlerweile konnten die Familie das Krankenhaus wieder verlassen. Zur Bergung des Autos war die Autobahn zwischen 7.30 und 8.31 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.