Schwer verletzt: Motorradfahrer stürzt und kollidiert mit Bus

Ein 58-jähriger Buslenker des Oberösterreichischen Verkehrsverbund (OÖVV) lenke am 21. Juli 2024 gegen 10 Uhr seinen Omnibus auf der B 125 stadtauswärts Richtung Gallneukirchen, wobei es zu einem Zusammenstoß mit einem 74-jährigen Kradlenker aus dem Bezirk Wels-Land kam. Der Buslenker und Fahrgast bemerkten den gestützten Kradlenker erst kurz vor dem Kontakt beider Fahrzeuge. Der Kradlenker war also bereits vor der Kollision gestürzt und in weiterer Folge vorne links gegen die Front des Busses geschlittert.

Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen

Warum der Kradlenker stürzte und auf die Gegenfahrbahn rutschte, ist Gegenstand der Erhebungen. Der Motorradlenker kam hinter dem Linienbus zu liegen, war ansprechbar, erlitt durch den Unfall aber schwerste Verletzungen. Das Notarzteinsatzfahrzeug und das Österreichische Rote Kreuz kümmerten sich um die Erstversorgung des Verletzten und verbrachte ihn anschließend in den Medizinischen Campus 3. Beim Buslenker wurde keine Beeinträchtigung festgestellt und der Fahrtenschreiber des Linienbusses wird ausgewertet.