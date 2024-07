Bei Geheim-Feier präsentiert: Das ist die Hymne auf Gaston Glock

Zwar ist der Kärntner Ingenieur und Unternehmer Gaston Glock im vergangenen Dezember im Alter von 94 Jahren verstorben, dennoch schmiss seine Witwe Kathrin Glock anlässlich seines Geburtstages kürzlich eine Feier in einer Villa in Pörtschach am Wörthersee, um ihn zu ehren. Neben eines Liedes von Nicole Scherzinger wurde dabei auch eine eigens auf Glock komponierte Hymne mit dem Titel „A Legacy of Steel“ vorgestellt. Dahinter stecken laut der deutschen Tageszeitung „Bild“ Podcaster Tom Kaules und dessen Ehefrau, beide bekennende Waffenliebhaber.

Ausschnitt aus Glock-Liedtext

Zugegeben: Mit 1.157 Aufrufe seit 25. Juni 2024 verlief die Karriere des Glock-Liedes bisher nicht erfolgversprechend, doch zumindest Kathrin Glock scheint Gefallen an dem Text gefunden zu haben. Dieser lautet folgendermaßen: „Gaston Glock, ein Name, der ewig bleibt. Ein Vermächtnis, das die Zeit nicht vertreibt. Mit seinen Händen schuf er Schutz und Macht, für die Tapferen, die wachen, Tag und Nacht.“

Hier die gesamte Glock-Hymne zum Hineinhören

Wie findet ihr „A Legacy of Steel“? Das geht ins Ohr! Zu viel des Guten. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2024 um 17:02 Uhr aktualisiert