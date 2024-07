Das sind einflussreichsten Winzer der Steiermark

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 17:11 / ©Raffael Tschinder

Sie eint ein unverwechselbares Handwerk und eine vorbildhafte Haltung zur Natur und Böden: 146 Winzerinnen und Winzer finden sich auf der neuen KALK&KEGEL Liste 2024. Gleich 35 davon wurden neu aufgenommen. Erstmals wurden aber auch Winzerinnen und Winzer nicht mehr berücksichtigt. Zusammengestellt wurde diese Liste von rund 70 der besten Sommelièren und Sommeliers aus ganz Österreich in Zusammenarbeit mit dem Gastronomie-Magazin KALK&KEGEL. Niederösterreich liegt in der KALK&KEGEL Liste 2024 mit 62 Nennungen an der Spitze, gefolgt vom Burgenland (39) und der Steiermark (30).