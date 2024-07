Massenkarambolage auf S37: Einsatzkräfte vor Ort

Die Freiwilligen Feuerwehren St. Veit an der Glan, St. Donat, Maria Saal, Thalsdorf, Althofen und St. Michael am Zollfeld sowie das Rote Kreuz, das Kriseninterventionsteam, die Polizei, die ASFINAG und ein privates Abschleppunternehmen wurden am Sonntagnachmittag auf die S37 Klagenfurter Schnellstraße alarmiert. Dort ist es zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und mehreren eingeklemmten Personen gekommen.

Lenker geriet bei Maria Saal auf Gegenfahrbahn

„Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Lenker auf die Gegenfahrbahn und rammte zwei entgegenkommende Fahrzeuge“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit an der Glan. Als die Einsatzkräfte eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Zerstörung. Die Unfallstelle habe sich über knapp 100 Meter erstreckt. „Zwei Personen waren in den Fahrzeugen eingeklemmt. In Absprache mit dem Notarzt wurden die Verletzten geborgen“, so die Florianis. Insgesamt mussten acht Verletzte, darunter auch drei Kinder, vom Roten Kreuz in die umliegenden Krankenhäuser transportiert werden. Die S37 war während den Rettungs- und Bergungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es wurde eine lokale Umleitung eingerichtet.

©FF St. Veit / Glan | Bild der Zerstörung: Die Unfallstelle erstreckte sich über hundert Meter! ©FF St. Veit / Glan | Der Unfall forderte acht Verletzte, darunter drei Kinder. ©FF St. Veit / Glan | Die S37 war während den Rettungs- und Bergungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2024 um 19:57 Uhr aktualisiert