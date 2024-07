Auto „brannte völlig aus“: Steirer hatte Glück im Unglück

Ein Fahrzeug fing heute Nachmittag in Leibnitz Flammen.

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 19:25 / ©Oskars Zvejs/Pixabay

Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei zusammen mit Rettung und der Feuerwehr zu einem Brandereignis in Leibnitz gerufen. Ein Auto stehe in Vollbrand. Vor Ort konnte von der Polizei der 21-jährige Fahrzeugbesitzer angetroffen werden, welcher mit seinem Fahrzeug gerade in Richtung Leibnitz unterwegs war, als er plötzlich Brand- und eine starke Geruchsentwicklung wahrnehmen konnte.

Technischer Mangel dürfte zu Brand geführt haben

Er konnte geistesgegenwärtig sein Fahrzeug noch am Straßenrand abstellen und vom Auto flüchten. Das Fahrzeug selbst brannte darauf völlig aus. Grund für den plötzlichen Brand dürfte ein technischer Mangel sein. Der junge Mann hatte Glück im Unglück und kam ohne Verletzungen davon.