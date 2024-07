In der Steiermark: Karte zeigt, wo Pollenbelastung aktuell hoch ist

Am heutigen Sonntag scheint größtenteils die Sonne vom Himmel. Ab Nachmittag aber stieg dann aber ganz im Westen sowie über den Bergen in Alpenhauptkammnähe die Schauer- und Gewitterneigung immer mehr an. „In den Niederungen nimmt die Beifußpollenbelastung weiter zu und bereitet Allergikern mehr und mehr Probleme. Gräserpollen können in mittleren Höhenlagen noch zu mäßigen Belastungen führen. Hoch bis sehr hoch fallen hingegen in den Niederungen die Konzentrationen an Pilzsporen aus“, informiert die GeoSphere Austria.

©Screenshot GeoSphere Austria Die Pollenbelastung am Sonntag.

Prognose für Montag

Wie aber lautete die Prognose für den Wochenstart? „Von Westen nähert sich eine weitere Tiefdruckzone, wodurch die Schauer- und Gewitterneigung im Tagesverlauf wieder deutlich zulegt. Im Vorfeld können Beifußpollen durchaus mäßige Irritationen hervorrufen. Gräserpollen reizen örtlich im Mittelgebirgsniveau, in den Niederungen hingegen nur noch stellenweise. Allgemein bleibt dort aber die Pilzsporendichte in der Luft hoch!“, so die Vorhersage der GeoSphere Austria für den morgigen Montag.

©Screenshot GeoSphere Austria Die Pollenbelastung am Montag.

Prognose für Dienstag

Am Dienstag muss an der Alpennordseite bereits ab der Früh mit ersten Regenschauern gerechnet werden. Im Osten und Süden beginnt der Tag noch teils sonnig, dann entwickeln sich aber überall mehr Wolken und die Schauer breiten sich aus. Tagsüber verlagert sich der Niederschlagsschwerpunkt mehr in den Südwesten und Süden, hier sind laut den Wetterspezialisten immer wieder auch Gewitter eingelagert. Die GeoSphere informiert: „Die Pollensituation ändert sich bei dieser Wetterlage vorerst kaum, in den Niederungen ruft Beifuß zumindest im Osten oft mäßige Belastungen hervor, während Gräserpollen in erster Linie nur noch weiter oben in den Bergen etwa bis zur Baumgrenze ein Thema sind. Pilzsporen erreichen vor allem in den insgesamt nassen Gebieten aber während längerer Niederschlagspausen oft sehr hohe Luftkonzentrationen.“ Die Pollenvorhersage wird täglich erneuert und erfolgt unter Zusammenarbeit mit dem Polleninformationsdienst.

©Screenshot GeoSphere Austria Die Pollenbelastung am Dienstag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2024 um 19:38 Uhr aktualisiert